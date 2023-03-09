نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشأن المحلى فى صدارة عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وسلطت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع لويد أوستن، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له، واجتماع الرئيس مع عدد من المسئولين لمتابعة تطوير الموانئ البحرية بأحدث التقنيات الهندسية وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر، بالإضافة إلى أخبار الشأن المحلى.

ففى صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما العسكرى والأمنى، فى ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار، وترسيخ السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، لويد أوستن، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ودانيال روبنشتاين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة فى القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وحرص الرئيس السيسى على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية، لتحقيق التهدئة فى الأراضى الفلسطينية، وإيقاف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكدا أن حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لمصلحة جميع شعوب المنطقة.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولى فى ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة التى تلقى بظلال سلبية على مختلف دول العالم.

وتحت عنوان الرئيس يتابع تطوير الموانئ البحرية بأحدث التقنيات الهندسية ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة، فى إطار عملية بناء القدرة الوطنية فى جميع المجالات.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أركان حرب محمد فكرى، مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحرى عادل بحيرى رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة، استشارى الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل شاكر، رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلى، رئيس مجموعة شركات الغرابلى، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، والمهندس حسام القاضى، رئيس قسم تخطيط مكتب دار الهندسة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى اطلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية، خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب، وفقا لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية، بما يشمل حواجز الأمواج، ومحطات تداول الحاويات، والأرصفة، والمحطات متعددة الأغراض، والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية.

وتحت عنوان مدبولى: تكلفة "الحزمة الاجتماعية" 150 مليار جنيه ، أفادت صحيفة الأهرام بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع الحكومة أمس فى العاصمة الإدارية الجديدة، اتخاذ إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية، تعد الأكبر فى تاريخ مصر، بدءا من أبريل المقبل، والتى تشمل تحسين دخول العاملين فى الدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة».

وأعلن مدبولى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات للدولة ستصل إلى 150مليار جنيه مؤكدا أنه تمت مناقشة كل القوانين التى سيتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة الكبيرة جدا للتعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات بدءا من أول أبريل بزيادة ألف جنيه لكل العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، والدرجة السادسة ستكون 3500 والثالثة 5 ألاف، والماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بـ 15% بدءا من أول أبريل أيضا، وزيادة القيمة المالية لتكافل وكرامة بنسبة 25%.

وأضاف مدبولى أن تكلفة تفعيل حزمة الحماية على الدولة ستكون فى العام 150 مليار جنيه، منها 95 مليارا لحزمة زيادة الأجور وتكافل وكرامة، و55 مليارا لزيادة المعاشات، مشيرا إلى أنه لبدء التنفيذ من أول أبريل، فإنه سيتم إضافة 3 شهور إليها لتصبح فى حدود 40 مليارا، وسيكون الإجمالى 190 مليار جنيه الدولة تتحملهم، من أجل أن تنحاز إلى المواطن ولزيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات ولزيادة معاش تكافل وكرامة.

وتحت عنوان القائد العام خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكى: مصر وأمريكا..علاقات راسخة ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى بالسيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كذلك جهود القوات المسلحة المصرية فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كلا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الأمريكى لمصر والتى تأتى امتدادا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات العسكرية، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكى حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، فضلا عن دورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك فى المجال العسكرى.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتحت عنوان السيدة انتصار السيسى: الدولة المصرية مستمرة فى جهود تمكين المرأة على كل المستويات ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية أكدت أن الدولة المصرية مستمرة فى جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصــعــدة، إيمانا بأن المــرأة شريك أساسى وعنصر فاعل فى بناء جمهوريتنا الجديدة.

وقالت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى أتــوجــه بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. وإننى فى هــذه المناسبة أؤكــد أن الدولة المصرية مستمرة فى جهود تمكين السيدات على كــل المستويات والأصعدة، إيمانا بأن المرأة شريك أساسى وعنصر فاعل فى بناء جمهوريتنا الجديدة.. كل عام وأنتم بخير .

وتحت عنوان وزير الخارجية: مصر لن تدخر جهدا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى ، ذكرت صحيفة الشروق أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد حرص مصر مع كل الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الارتقاء بالعمل العربى المشترك إلى مستوى التحديات ومتطلبات الشعوب العربية، وأن تكون الجامعة العربية فاعلا مؤثرا ومدافعا صلبا عن المصالح العربية من خلال صياغة رؤى مشتركة فى كافة الملفات، كالأزمة الأوكرانية والتسلح النووى والتغير المناخى، وكذا القضايا العربية.

وقال وزير الخارجية -فى كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ159 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء برئاسة مصر- إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للدول العربية، ومصر لن تدخر جهدا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام ما يتعرض له من ممارسات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولى .

وأضاف: سوف نواصل الاتصالات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام ودعم حقق الشعب الفلسطينى الشقيق .. وتقدم بالعزاء لدولتى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال، وتأكيد وقوف مصر إلى جانبهما.

وتحت عنوان نقل النواب تقر اتفاقية بـ41 مليار «ين يابانى» للخط الرابع للمترو ، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وافقت، خلال اجتماعها أمس على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى الجايكا بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الشريحة الثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمقتضى اتفاق القرض الذى يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والجايكا، وفى نطاق التفاهم الحالى، سينظم اتفاق القرض المشار إليه طبقا لأحكام وشروط القرض وكذا إجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد منها فترة السداد 30 عاما، فترة السماح 10 سنوات، سعر الفائدة واحد من عشرة فى المائة سنويا.