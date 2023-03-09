أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 9 مارس 2023

جدة - نرمين السيد - الجيزة يشهد محافظ الجيزة أحمد راشد، ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى محمد الكيلانى، وممثلو وزارة الإسكان وشركات المقاولون العرب والسعداء جروب وحسن علام، انطلاق التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر وبدء استخدام المركبات للطريق. القاهرة يفتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الدورة التدريبية الدولية الثالثة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 18 دولة بالقاعة الرئيسية بمسجد "النور" بالعباسية، بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمى ومعدى البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية. القاهرة تنطلق فعاليات معرض "صنع فى دمياط" للأثاث والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط فى الفترة من 9 إلى 18 مارس، وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض فى مدينة نصر. عمان تنطلق فعاليات تمرين "درع الأردن 2023" فى فندق القوات المسلحة، وتحت رعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، بحضور السفير الأمريكى وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية. القاهرة يفتتح رئيس أذربيجان إلهام علييف، الدورة العاشرة لمنتدى "باكو" الدولى، والذى يعقد تحت عنوان "عالم اليوم: التحديات والآمال" خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجارى، بمشاركة أكثر من 400 شخصية، من بينهم رؤساء جمهوريات وحكومات "حاليون وسابقون"، والفائزون بجوائز نوبل وممثلون عن المنظمات دولية والمجتمع المدنى. الإسكندرية تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "امرأة من الإمارات: رحلة علم ومعرفة"، تلقيها الدكتورة رفيعة غباش رئيس الشبكة العربية للمرأة فى العلوم والتكنولوجيا ومدير متحف الإمارات للمرأة ويديرها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. القاهرة تنظم الفنانة والمطربة فاطمة زيدان وفرقة أورينتال الموسيقية حفلا فنيا غنائيا خشبة معهد الموسيقى العربية بالقاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك فى إطار الأنشطة والحفلات الفنية لشهر مارس الجارى، حيث يقام العديد من المناسبات بحضور كبير متوقع من محبى الموسيقى العربية.

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