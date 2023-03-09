وزيرة البيئة: إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة أنسب الطرق لتمكينها

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، فى الحلقة النقاشية رفيعة المستوى التى نظمها البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة تحت عنوان "أفضل الممارسات فى مجال المناخ والنوع والأمن الغذائى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".





وأكدت وزيرة البيئة، وفقا لبيان صحفى، على أهمية خلق مناخ داعم لتمكين المرأة لتكون جزء من عملية اتخاذ القرار والاصلاحات السياسية والتنموية، وفى ملف المناخ حرصت وزارة البيئة على وضع المرأة فى قلب أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، خاصة السيدات فى المناطق الريفية والأماكن الأكثر تأثرا بتغير المناخ، إلى جانب تعزيز دورها البيئى فى البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة مثل تكافل وكرامة وخلق فرص عمل لها فى مجال تدوير المخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة هى أنسب الطرق لتمكينها فى مجال البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وذلك بتعزيز دورها فى تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية، والخروج بمنتجات بيئية ذات عائد اقتصادى، كمنتجات المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية التى تقوم على تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات حرفية تحافظ على الهوية الثقافية.

وأضافت الوزيرة أن نتاج جهود تمكين المرأة للمشاركة فى عملية صنع القرار من خلال زيادة نسبة تمثيلها فى الحكومة والبرلمان ومجالس الإدارات، أصبحت تلعب دورا كبيرا فى عملية صنع القرار فى مجال البيئة وتغير المناخ والاستثمار فى شهادات الكربون الطوعية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الدور الهام للمرأة فى مواجهة آثار تغير المناخ باعتبارها الفئة الأكثر تأثرا بها، جعل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 تحرص على تخصيص يوم كامل للمرأة، وإطلاق مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية لتعزيز تمكين المرأة فى مواجهة تغير المناخ، ولأول مرة التركيز على دور المرأة فى رابطة الطاقة والغذاء والمياه التى تعد أساس الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت الوزيرة إلى أن مواجهة التحديات البيئية يتطلب تغيير الثقافة، مما دفع وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى إلى العمل دمج البعد البيئى والمناخى فى النظام التعليمى، وبناء القدرات وتدريب كوادر وطنية قادرة على قيادة العمل البيئى والمناخى فى مصر، والذى تمثل المرأة 50٪ منه.