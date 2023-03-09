أخبار مصرية

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 10-3-2023

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 10-3-2023

مهنياً: يريحك هذا اليوم من بعض الالتباس والغموض، ويزيل الالتباسات السابقة.

عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات

صحياً: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك

حظك اليوم برج الثور الجمعة 10-3-2023

مهنياً: تتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية، وتضاعف المسؤؤليات بسبب واجبات طارئة لم تحسب لها حساباً

عاطفياً: يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس

صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك. لا تكثر من الصراخ والانفعال

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 10-3-2023

مهنياً: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح الذي يلوح في الأفق

عاطفياً: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما

صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب. أحسم أمرك

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10-3-2023

مهنياً: إذا كنت ترى أن وجهة نظرك هي الصائبة، لا تتردّد، وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

عاطفياً: تعيش سعادة هادئة بلا مفاجآت، ويبادلك الشريك أصدق المشاعر وأكثرها حميمية

صحياً: استعض عن العشاء الدسم بعشاء خفيف قوامه الخضراوات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على التهضيم

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 10-3-2023

مهنياً: يشعرك هذا اليوم ببعض الانقباض، لكنك لن تنسحب من اتفاق أو موعد أو استحقاق

عاطفياً: علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل الى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيل.

صحياً: تعيش أيضاً بعض القلق والسهر وتخاف مما هو مخفي ومجهول. قد يعمل بعضهم على إيذائك وانت غير مدرك ذلك

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10-3-2023

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس

عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر

صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 10-3-2023

مهنياً: تبدو حيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة

عاطفياً: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعداً لذلك

صحياً: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 10-3-2023

مهنياً: حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة

عاطفياً: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك

صحياً: تكثر من السهر ، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور

حظك اليوم برج القوس الجمعة 10-3-2023

مهنياً: حماستك للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في بعض الأخطاء، فتمهّل قبل فوات الأوان، وهذا أفضل

عاطفياً: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية

صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 10-3-2023

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل اعمالك

عاطفياً: تجد نفسك منهمكاً في حل بعض القضايا الطارئة، لكنك لا تفقد القدرة على التركيز

صحياً: تكون مشغولاً بصحة أحد الوالدين أو المقرّبين، أو تتقرّب أكثر من شخص في العائلة يحتاج إليك

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10-3-2023

مهنياً: اختبار جديد يتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك امام استحقاق مهم. تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك

عاطفياً: تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها

صحياً: تمالك أعصابك تجاه الضغوط، قد تواجه لاحقاً ظروفاً أصعب وأكثر تعقيداً

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 10-3-2023

مهنياً: يوم من الطمأنينة يساعدك على تنظيم عملك على نحو أفضل، قياساً بما قد تتطلبه المرحلة المقبلة

عاطفياً: معاملة الشريك بطيقة حسنة تترك ارتياحاً عنده، وتولّد مزيداً من الأجواء الجيّدة بين الطرفين

صحياً: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا