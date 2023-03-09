طقس الخميس.. اعرف أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 25 13

بنهـا 24 14

دمنهور 23 12

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 24 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 14

دمياط 21 13

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 23 14

العريش 22 13

رفح 22 13

رأس سدر 24 15

نخل 22 07

كاترين 20 06

الطور 25 16

طابا 23 15

شرم الشيخ 26 16

الاسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 22 12

مطروح 20 11

السلوم 19 11

سيوة 24 10

رأس غارب 27 15

الغردقة 25 15

سفاجا 27 14

مرسى علم 28 14

شلاتين 31 14

حلايب 28 15

أبو رماد 29 15

رأس حدربة 28 15

الفيوم 28 10

بنى سويف 27 11

المنيا 27 10

أسيوط 27 10

سوهاج 28 13

قنا 28 13

الأقصر 29 15

أسوان 30 15

الوادى الجديد 29 12

أبوسمبل 30 13