سفير سيراليون يثمن جهود الرئيس فى تنمية العلاقات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أبدى سفير دولة سيراليون صادق سيلا، بالغ تقدير بلاده لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الحثيثة فى تنمية العلاقات الدولية والإفريقية بين مصر ومختلف دول القارة والتى بدورها تجعل للتبادل الثقافى والتجارى مع مصر أثرًا مهمًا على طريق التكامل الإفريقى.





جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الغرفة التجارية بأسوان برئاسة محمد أبو القاسم، مع سفير دولة سيراليون بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة فى المحافظة، خاصة فى ظل قرار الرئيس السيسى بإعلان أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وذلك بحضور حسام الدين مصطفى سكرتير عام الغرفة، وممدوح محمد سيد الأمين العام للغرفة، وأحمد محمد صفوت ومحمد طه العيسوى، منسقى العلاقات الدولية والإفريقية بالغرفة.

ومن جهته أكد سفير سيراليون سعى بلاده إلى إيجاد تعاون متبادل مع مصر فى العديد من المجالات، والتى ستكون لها الأولوية والأفضلية فى ظل العمق التاريخى والثقافى بين الدولتين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العمق التاريخى والثقافى بين مصر وسيراليون وكذلك المسار الصاعد من إنجازات الرئيس السيسى، داخل محافظة أسوان والمتمثلة فى تطوير البنية اللوجستية بمصر من موانئ ومطارات وطرق ومعابر برية لتنمية وتطوير سبل التصدير إلى جميع دول القارة الإفريقية وجذب الاستثمارات الناجحة لأسوان، فى ظل استغلال الثروات المتنوعة بأسوان.