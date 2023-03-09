أمطار وتقلبات جوية.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير فى درجات الحرارة مصحوبا بسقوط أمطار ونشاط للرياح وموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من يوم الإثنين المقبل.

بينما لفتت الأرصاد إلى أنه يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.