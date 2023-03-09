جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير فى درجات الحرارة مصحوبا بسقوط أمطار ونشاط للرياح وموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من يوم الإثنين المقبل.
بينما لفتت الأرصاد إلى أنه يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار وتقلبات جوية.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.