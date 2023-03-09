يوم الشهيد.. بطولات كتبت بمداد من ذهب فى «9 مارس»

جدة - نرمين السيد - يوم الشهيد

يوم الشهيد والذى يوافق اليوم 9 مارس من كل عام.. هو مثال حى على هذه العقيدة الراسخة فى قلوب أجناد مصر التى هى خير أجناد الأرض، كما قال النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وفى هذا اليوم ضرب ابن بار من أبناء مصر مثالا حيا على شجاعة المقاتل المصرى الذى لا يهمه سوى وطنه وأهل وطنه؛ وهو الفريق عبد المنعم رياض، ذلك الجنرال الذهبى الذى كتب اسمه بمداد من ذهب لن يُمحى عبر التاريخ، فقد واجه بصدره دانات مدافع العدو الخسيس على جبهة القناة يوم 9 مارس عام 1969، وسط رجاله أثناء حرب الاستنزاف.

أبطال مصر لا يعرفون الهزيمة أبدا؛ ولذلك فبعد ما حدث يوم 5 يونيو 1967، لم يدب يأس إلى قلوبهم، وراحوا يعدون العدة لقتال العدو واستنزاف قواه يوما بعد يوم لينهار ساعة بعد ساعة وتسترد مصر أرض الفيروز من قبضة إسرائيل ومن عاونها.

يوم الشهيد

بدأ أبطال القوات المسلحة البواسل بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بعمليات عسكرية لاستنزاف قوات العدو على الجبهة الشرقية لقناة السويس، وبدأ الأبطال فى إسقاط رؤس العدو واحدة تلو الأخرى، محققين انتصارات عظيمة أذهلت العالم، ودبت الرعب فى قلوب زبانية الاحتلال.

وكان الفريق أول البطل عبد المنعم رياض، فى هذا الوقت، رئيسا لـ أركان حرب القوات المسلحة، حيث كان يحارب العدو وسط جنوده وفى الموقع وجبهات القتال، وكان يزور المواقع للاطمئنان على الأبطال يوما تلو الآخر.

وفى يوم 9 مارس عام 1969، قرر الجنرال الذهبى أن يزور الموقع رقم 6، والذى لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترًا فقط، والذى كبَّد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة فى الأفراد والمعدات.

العدو الصهيونى لم يكن بمنأى عن زيارة الفريق عبد المنعم رياض إلى المعدية رقم 6، حيث كان يتابع تحركات الجنرال الذهبى على الجبهة شمال الإسماعيلية، وفى لحظة خسة ونذالة عهدها جنود الاحتلال؛ انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التى كان يقف فيها، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه، ونتيجة لتطاير إحدى الشظايا استشهد عبدالمنعم رياض، فى يوم 9 مارس عام 1969، عن عمر ناهز الـ 50 عاما، متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى مستشفى الإسماعيلية.

وتم اختيار يوم الشهيد 9 مارس من كل عام، حيث أعلنته مصر، بعد انتصار حرب 6 أكتوبر المجيدة عام 1973، ليكون يومًا لتخليد ذكرى هذا البطل الذهبى، وليكون شاهدا على مدار التاريخ على بطولة أبناء مصر من قيادات القوات المسلحة التى تدير الحرب من أرض المعركة ووسط الجنود.

وتم تكريم اسم البطل الراحل الفريق عبد المنعم رياض؛ حيث منحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رتبة "الفريق أول" ونجمة الشرف العسكرية التى تعتبر أكبر وسام عسكرى فى مصر.

وقامت بمصر بوضع تمثال له فى أحد أكبر ميادين القاهرة، وأطلقت اسمه عليه، وهو الميدان المعروف بمنطقة وسط البلد، بالقرب من ميدان التحرير.

وتتوالى تضحيات أبناء مصر بعد استشهاد البطل عبد المنعم رياض فى يوم الشهيد عام 1969م، حيث سطر التاريخ أسماء خالدة سواء من أبطال القوات المسلحة البواسل، أو أبطال الشرطة الأوفياء.

ولعلنا نذكر من هؤلاء الأبطال الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى، والذى كتب اسمه هو ورجاله بأحرف من نور إبان حرب الاستنزاف حيث قاد المجموعة 39 قتال فى عمليات كبيرة ناجحة كبدت العدو خسائر لا تقدر بثمن، إلى أن نال شرف الشهادة فى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973م.

وتوالت دماء رجال القوات المسلحة البواسل تسيل من أجل الوطن إلى أن وصلنا إلى ملحمة جديدة شاهدة على عظمة التضحية بالنفس والنفيس، وهى ملحمة البرث الشهيرة، والتى استشهد فيها بطل من أعظم الأبطال وهو الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعة بالعريش، والذى ضرب ورجاله أروع الأمثلة فى صد هجوم يعتبر من أكبر الهجمات الإرهابية على كمين عبر السنين.

صمد البطل ورجاله فى فجر يوم 7 يوليو عام 2017 والذى كان يوافق يوم الجمعة، أمام عشرات الفئران من الإرهابيين، والذين حاولوا اختراق الكمين، إلا أن أحمد منسى ورجاله كان حائط صد منيع ولم يستطع خائن من هؤلاء أن يخترق "البرث" أو يأخذ جثة لأى بطل من الأبطال، على الرغم من استخدامهم العربات المفخخة، ومعظم الأسلحة القتالية.

يوم الشهيد

يوم الشهيد... وإلى اليوم، فإن سجلات بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة لم تُطوى، بل إنها تسجل شهداء جدد، يواصلون استكمال مسيرة أسلافهم الأبطال ليحافظوا على كرامة مصر وأمن المصريين، وليكونوا بحق خير أجناد الأرض.