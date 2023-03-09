الأرصاد: ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.