حكم الصيام فى النصف الثانى من شعبان

جدة - نرمين السيد - الصيام فى النصف الثانى من شعبان

وقالت، على موقعها الإلكترونى، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم فى النصف الثانى من شعبان حتى يستريح الشخص؛ استعدادًا لرمضان.

ولفتت إلى أن النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصيام فى النصف الثانى من شهر شعبان، مشيرة إلى أن الصوم بعد نصف شعبان يجوز فى حالات معينة ومنها: "العادة، مثل من تعود على صيام يومى الإثنين والخميس طيلة العام، والقضاء والكفارات، والنذور".

واستشهدت دار الإفتاء، بما ثبت عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا"، رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه، متابعة: "إذا اعتاد أحد صيام الإثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضى ما فاته فعليه أن يقضى ولا حرج فى النصف الثانى من شهر شعبان".

واستطردت: "شهر شعبان تهيئة لـ رمضان؛ فيجب استغلاله جيدًا، فى المواظبة على التصدق فى هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه".

الصيام فى النصف الثانى من شعبان

وأكملت الدار: "السيدة عائشة رضى الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضى ما عليها من أيام رمضان، بصيامها فى شهر شعبان الذى يليه".

وصوم النصف الثانى من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، بينما قال ابن عبد البر، إنه لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذى عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثانى إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

والقول الرابع، إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثانى وعليه كثير من العلماء.

والراجح المفتى به، أن من كان له عادة فى الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو النصف الثانى من شعبان، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام فى النصف الثانى من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.