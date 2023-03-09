الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع، حسبما تشير آخر خرائط الطقس، أن تكون هناك حالة من عدم الاستقرار بادية من يوم الإثنين المقبل.

ولفتت إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق، من الممكن أن تمتد إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

وعن طقس اليوم الخميس، قالت الأرصاد، إنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.