جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى، الطالب مارك القس مارتيروس، الذى حصل مؤخرًا على الجائزة الأولى فى مسابقة "لمحات عن الهند"، والتى أقامتها سفارة الهند فى مصر فى ديسمبر الماضى.





وكان "مارك" من ضمن 4600 مشارك من 431 مدرسة، وفاز بالجائزة عن رسم بورتريه للشاعر الهندى العالمى "طاغور"، وعباراته الشهيرة: "الحب هو الحقيقة الوحيدة". قدّم الطالب لوحة بورتريه من رسمه لقداسة البابا، ومدح قداسته تشجيع والديه لموهبته، كما تمنى له المزيد من النجاح، وقدم له لوحة فنية عن ملاك الرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يكرم الطالب الحاصل على جائزة «لمحات عن الهند» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.