بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.. موتينج يتقدم للبافارى بالدقيقة 61 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 12:30 صباحاً - أحرز تشوبو موتينج هدف فريق بايرن ميونخ الأول ضد باريس سان جيرمان في الدقيقة 61 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، في مواجهة تنتظر أول المتأهلين الى ربع نهائي المسابقة القارية خلال النسخة الحالية، ، فى مواجهة مكررة من نهائي بطولة 2020، عندما حقق العملاق البافاري اللقب على حساب نظيره الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائي.

ونجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023

وتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة النارية بالعلامة الكاملة على حساب الإنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

بينما تأهل باريس سان جيرمان لمرحلة المجموعات بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، رغم تساوى الفريقين فى عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض.

والتقي الفريقان عدة مرات، كانت أولى لقاءات الفريقين في دوري أبطال أوروبا موسم 1994-95 فى دور المجموعات، وقتها فاز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون مقابل في مجموع المباراتين.

والتقى الفريقان مرة أخرى فى دور مجموعات البطولة، في موسم 1997-98، حينها فاز بايرن ميونخ على باريس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر فى مباراة الإياب بـ 3-1.

وتجددت مرة أخرى مواجهات الفريقين فى دور المجموعات، إذ خسر بايرن ميونخ فى مباراة الذهاب في موسم 2000-01، بهدف دون رد، قبل أن ينتصر فى مباراة الإياب بهدفين دون مقابل.

وتقابل الفريقان من جديد في مجموعات بطولة 2017-18، وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وفي نهائي دوري الأبطال موسم 2019-20، فاز بايرن ميونخ باللقب الأوروبي بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان، وشهدت بطولة 2020-21، على اصطدام الفريقين في ربع النهائي، حينها فاز الفريق الفرنسي بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب قبل أن يخسر بهدف دون رد في مباراة الإياب.

وأعلن الاتحاد الأوروبى، عبر موقعه، أن الإيطالي دانييلي أورساتو سيتولى مهمة إدارة مباراة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويغيب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مواجهة بايرن ميونخ، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لإصابته في الكاحل التي تعرض لها في المباراة أمام ليل، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

فيما يعول الفريق الباريسي علي تألق مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بعدما أصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 201 هدف في 247 مباراة، متخطيًا رقم الأوروجوياني إدينسون كافاني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ديفيز، دي ليخت، أوباميكانو، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، مولر، جوريتسكا.

خط الهجوم: موسيالا، تشوبو موتينج، كومان.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دانيلو، راموس، ماركينيوس.

خط الوسط: حكيمي، فيتينيا، فيراتي، فابيان رويز، نونو منديز.

خط الهجوم: ميسي، مبابي.