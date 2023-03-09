محافظ الفيوم يبحث مع وفد يمنى فرص الاستثمار بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، اليوم الأربعاء، مع وفد من رجال أعمال يمنيين ضم رئيس مجلس الأعمال اليمنى بمصر محمد على المجاهد، وعددا من رجال الأعمال اليمنيين، آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية على أرض المحافظة، ومناقشة الأنشطة والصناعات المقترح تنفيذها، وذلك تبعًا للميزات النسبية والزراعات التى تشتهر بها المحافظة بشكل عام.





وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بزراعة النباتات الطبية والعطرية بجانب الزراعات التعاقدية والاستراتيجية، بالإضافة إلى توافر العديد من الخدمات والخامات المتنوعة اللازمة للتصنيع، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم تعد مركزًا لشبكات الطرق التى تعتبر منفذًا لكثير من محافظات الصعيد، إلى جانب قربها من محافظة القاهرة مما يسهل الانتقال بينها وبين المحافظات المجاورة. وأكد "الأنصارى" أن المحافظة تعمل على تذليل المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين على أطر قانونية، مشيرًا إلى تشبيك كل الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة نوعية فى هذا الشأن، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة لتشجيع المستثمرين، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة بالمشروعات المزمع إنشاؤها بالمناطق الاستثمارية على أرضها، خاصةً بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والفيوم الجديدة، ومنطقة منشأة كمال بطريق أسيوط الغربى.

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