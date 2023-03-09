نصائح البابا تواضروس للتعامل مع «الابن المعاند».. فى عظة الأربعاء

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالمقر البابوى بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





واستكمل قداسته سلسلة "محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة"، وتلا جزءً من الأصحاح 15 فى إنجيل معلمنا لوقا الوارد فيه مثل "الابن الضال" الذى تتخذه الكنيسة موضوعًا لإنجيل الأحد المقبل، وتناول من خلال المثل مشكلة الابن المعاند، مشيرًا إلى أنه يتصف بأنه:

1- يقاوم النصيحة.

2- يشعر بذاته بشكل مبالغ فيه.

3- لا يعطى اعتبار لمشاعر الآخرين.

4- يضع مصلحته قبل مصالح الآخرين.

ولفت قداسة البابا إلى أن المعاند الأول هو إبليس الذى عاند الله، وعن من أين يأتى العناد، قال قداسته يأتى من:

1- كبرياء النفس.

2- سوء التربية "التدليل أو القسوة".

3- الخلافات الأسرية.

وألمح إلى أن قصة "الابن الضال" هى أشهر قصة فى العالم، وهى قصة إنسانية فى المقام الأول، وهى الأكثر تأثيرًا وهى أيضًا مليئة بالدروس، وأكد أن الأب كان يصلى لابنه طوال فترة غيابه، وكان كذلك ينتظر رجوعه.

وعن الشخصيات المعاندة التى ذكرت فى الكتاب المقدس، تناول قداسة البابا بعضها مثل فرعون، وشعب إسرائيل، وغيرهم.

وتكلم قداسة البابا عن الأفعال التى قام بها الابن الضال، وهى: أعطنى، سافر، بدد، احتاج، اشتهى طعام الخنازير، رجع إلى نفسه.

وأشار إلى أن أننا كآباء نحتاج إلى أن نعلم أولادنا:

1- فضيلة التراجع عن الخطأ: متخذًا بطرس الرسول نموذجًا على التراجع عن الخطأ بعدما أنكر السيد المسيح، ومريم المجدلية... وغيرهم.

2- سرعة التراجع عن الخطأ "أقوم الآن": معطيًا مثلًا بأهل نينوى الذين استجابوا بسرعة لدعوة يونان.

3- الاعتراف بالخطأ: وهو ما نمارسه فى سر الاعتراف، وألمح إلى من أكثر الكلمات المحببة فى كنيستنا هى كلمة "أخطيت"، وهى كلمة تختصر مشكلات كثيرة وتُحَنِن قلب الآخرين.

واختتم قداسته العظة بالتأكيد على أن الابن الضال صار بعودته إلى حضن أبيه "الابن الشاطر"، وهو ما يجب أن نفعله كآباء مع أبنائنا.