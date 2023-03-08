وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 11:23 مساءً - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قرارا بتشكيل لجنة برئاسته، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.

تتولى اللجنة المشار إليها، وضع تصور للمعوقات التي تواجه عمل الأطباء، كما تضع تصورا للحلول الممكنة والمناسبة لمواجهة ذلك.