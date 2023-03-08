البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية أرمينيا

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، ارارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له وبرفقتهم سفير أرمينيا فى القاهرة هراتشيا بولاديان.





رحب قداسة البابا بضيفه ومرافقيه، وأعرب عن تقديره للعلاقات الممتازة التى تربط بين مصر وأرمينيا، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جمهورية أرمينيا، فاهاجن خاتشاتوريان.

وأشاد كذلك بالعلاقة الوثيقة التى تربط بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشقيقتها الأرمينية، والمحبة التى تجمع قداسته بقداسة الكاثوليكوس كاراكين بطريرك أرمينيا.

وأكد قداسة البابا على علاقات الكنيسة الجيدة، مع كافة مؤسسات الدولة، وكذلك مع مؤسسة الأزهر والكنائس الخمس الموجودة فى مصر. وكذلك كنائس العالم المختلفة.

وتحدث قداسته عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرا إلى أنها كنيسة قديمة عمرها ألفى سنة ومؤسسها هو القديس مارمرقس الرسول، وأن الكنيسة تخدم الوطن من خلال حرصها على إنشاء المدارس والمراكز الطبية التى تقدم خدماتها لكل المصريين.

وألمح إلى أن المصريين تربطهم علاقة خاصة بنهر النيل، لذا فهم يعيشون بالقرب منه، وهى غنية بالحضارات المتعاقبة التى قامت على أرضها.

ومن جهته، عبر وزير الخارجية الأرمينى عن سعادته بزيارة مصر، معربا عن تقديره لاستقبال قداسة البابا له، وأكد على العلاقة القوية التى تجمع أرمينيا ومصر، مشيرا إلى الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى لأرمينيا وهى زيارة كانت محل تقدير كبير، حيث أنها أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى لبلاده.