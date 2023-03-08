وزير الدفاع الأمريكى: سعدت بزيارة الرئيس السيسي وشراكتنا مع مصر قوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 09:30 مساءً - أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري، مؤكدا أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر قوية وتعكس اهتمام البلدين المشترك للأمن والاستقرار إقليميا.

تدوينة وزير الدفاع الأمريكي

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال فى تدوينة سابقة اليوم، إن الشراكة الدفاعية الأمريكية مع مصر هي "ركيزة أساسية" لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.