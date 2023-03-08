رئيس الوزراء: نملك تصور واضح لموارد دولارية تكفينا لعام كامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقرر الانتهاء من 25% من الشركات لطرحها في البورصة خلال النصف الأول من 2023، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح 32 شركة في البورصة على أن تطرح مجموعة شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي له، بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه من المتوقع طرح مجموعة شركات آخري في البورصة تُضاف إلى قائمة الشركات الأخيرة، مؤكدًا أن هناك شركات يتخطى حجمها الـ400 مليون دولار.

وأشار إلى أن باقي الشركات سيكون لها آليات طرح مختلفة وسيتم الاستعانة باستشاري طرح عالمي للوصول الي جميع دول العالم وسيتم الاعلان عنهم قريبا.

وتايع “مدبولي” أن رفع حد الإعفاء الضريبي يستفيد منه القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تبحث مع القطاع الخاص إمكانية زيادة مرتبات العاملين به بالتزامن مع حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية، بالتنسيق بين ممثلي القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور .

وأضاف رئيس الوزراء، خلال الموتمر الصحفي، إلى أن الحكومة تنسق دائما مع البنك المركزي ونطبق مرونة في تحديد يعرف الصرف كما اننا كدولة حريصين ان نوفي جميع التزاماتها.

وأكد أن الحكومة لديها تصور واضح للموارد الدولارية لمدة عام كامل، لافتا إلى أن التعويم افاد الاستقرار في البلد .

وأشار إلى أن ربع سكان مصر يستفيدون من تكافل وكرامي وتم زيادة معاشاتهم.

وتابع أن الدولة تعمل علي تحفيز الصادرات و دعم الصناعات مشيرا اَلي انه سيكون هناك حوافز لبعض الصناعات في الفترة المقبلة وسيتم اقرارها خلال الفترة المقبلة وهذه الصناعات سوف توفر ١٥٪؜ من الاستيراد .

واضاف أن السياسة الضريبة التي سوف تعلنها الحكومة تعمل علي تشجيع وتيسير السياسة الضريبية للمستثمرين .

واكد مدبولي ان مصر تتعرض لحروب الجيل الخامس لترديد الشائعات مؤكدا ان دائما هذه الشائعات تعمل علي احباط المواطنين مؤكدا ان الحكومة تتابع جميع الشائعات المنتشرة وترد عليها فورا لعدم انتشارها

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، ان شغلنا الشاغل في عمل الحكومة هو تأمين السلع الاستراتيجية وتوفيرها للمواطنين، وكذا التخفيف باقصى قدرة ممكنة عن المواطن المصري الذي ندرك كم الاعباء المالية التي يتحملها.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل في ظروف غير طبيعية، إلا أنه يتم التعامل مع كل أزمة ونضع لها الحلول ونعمل على ايجاد سيناريوهات للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، واشار الى أن الحكومة تعمل كذلك، على توفير فرص عمل للشباب في اطار خطة نضمن من خلالها تحقيق واستمرار معدلات النمو.