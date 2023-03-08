أهم المحاور المنفذة فى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتهتم الدولة بالزراعة وتولى لها اهتماما كبيرا، ومن بين ذلك التوسع الأفقى المتمثل فى المشروعات القومية الكبرى.

ويستعرض دوت الخليج فى هذا الإنفوجراف أهم المحاور المنفذة فى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

ومن بين المشروعات التى تأتى ضمن التوسع الأفقى مشروع "مستقبل مصر" بالدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان.

كما أنه من بين محور التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة، استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية.