مصر للطيران الناقل الوطنى.. رحلة خاصة تنقل بعثة الأهلى إلى جنوب إفريقيا 

جدة - نرمين السيد - أقلعت ظهر اليوم، الرحلة الخاصة رقم MS3200 بطائرة من طراز بوينج B737-800، من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولية إلى مطار جوهانسبرج الدولى، لنقل بعثة فريق النادى الأهلى إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لملاقاة نظيره بطل جنوب إفريقيا نادى ماميلودى صن داونز، فى المباراة الهامة المرتقبة والتى تعد المحطة الرابعة فى دور المجموعات ببطولة دورى الأبطال.





هذا وتتمنى مصر للطيران الناقل الوطنى، الفوز والتوفيق لجميع المنتخبات والأندية المصرية التى تشارك فى بطولات دولية وقارية، فى مختلف الألعاب الرياضية، حيث توفر لهم كافة سبل الراحة اللازمة فى السفر والوصول إلى وجهاتهم مباشرة لمؤازرتهم فى خوض هذه المباريات.

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