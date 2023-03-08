وزير الطيران يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من وكلاء السياحة

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر للطيران واير كايرو، وعدد من منظمى الرحلات الدوليين، جاء ذلك خلال مشاركته فى فاعليات البورصة التى بدأت أمس وتختم أعمالها غد بمشاركة وفود أكثر من 180 دولة على مستوى العالم، ووزراء السياحة والطيران بمختلف دول العالم.





ووقعت مصر للطيران، ومثلها الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، برتوكول تعاون مع عدد من وكلاء السياحة Trendtours)، وشركة Berge& Meer وشركة Phoenix، لنقل ما يقرب من 8 ألاف سائح من عدد من المدن الألمانية مباشرة إلى الأقصر والغردقة خلال الستة أشهر القادمة.

وعقب ذلك أيضًا، شهد كل من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير خالد جلال السفير المصرى ببرلين مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو، مثلها حسين شريف رئيس مجلس الإدارة وشركة صن إكسبريس، حيث يمتد ذلك التعاون لمدة ثلاث سنوات قادمة، وبمقتضى هذه المذكرة تتولى صن إكسبريس المشاركة فى التسويق والتوزيع لرحلات آيركايرو بين مناطق الجذب السياحى فى مصر، ومختلف المدن فى الدول الناطقة بالألمانية (ألمانيا وسويسرا والنمسا)، وعدد من الدول الأخرى للإستفادة من القوة التسويقية لصن أكسبريس والقوة التشغيلية لآيركاير، والتى تعد أصغر أسطول عمرًا فى إفريقيا، والتى لديها شبكة تشغيل قوية تخدم حركة السياحة الوافدة إلى مدن البحر الأحمر ومنها إلى مناطق الجذب السياحى فى مصر.

وتجدر الإشارة إلى التعاون بين آيركايرو وصن إكسبريس للتشغيل بين الغردقة و 12 مدينة فى الدول الناطقة بالألمانية قد بدأ فى مايو 2021 بعدد 39 رحلة أسبوعيا فى صيف 2021، ارتفعت إلى 62 رحلة أسبوعيا فى صيف 2022، وتصل إلى 87 رحلة أسبوعيا فى صيف 2023، لنقل حوالى مليون راكب بين 15 مدينة، فى الدول الناطقة بالألمانية والغردقة و مرسى علم و شرم الشيخ بمصر، ومنها عبر شبكة آيركايرو الداخلية إلى الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية.

وارتفع أسطول آيركايرو خلال عامى 2022 و 2023 من 7 طائرات إلى 30 طائرة حديثة ذات مقاعد فى درجة واحدة، لخدمة حركة السفر من وإلى مناطق الجذب السياحى إلى مصر، وإعتبارا من 26 مارس الجارى يصل عدد رحلاتها اليومية إلى حوالى 100 رحلة، لخدمة حركة السفر الدولية و الداخلية بين 11 مطارا مصريا و62 مدينة حول العالم.

كما التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى خلال فاعليات البورصة بمجموعة من المستثمرين، لمناقشة فرص جذب المزيد من الإستثمارات فى مجال الطيران المدنى، هذا وقد أكد الوزير أن وزارة الطيران تعمل على تطوير مختلف المطارات المصرية، وزيادة طاقتها الاستيعابية لتحقيق خطة الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح فى عام ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريبًا خطة تطوير أسطول مصر للطيران للمساهمة فى توفير سعة استيعابية مناسبة تساهم فى نقل الحركة السياحية القادمة للبلاد، هذا إلى جانب التطوير وزيادة أسطول شركة إيركايرو الجناح منخفض التكاليف لمصر للطيران.

وقد أشاد الفريق محمد عباس بالمشاركة المصرية فى فاعليات البورصة، خاصة من جانب قطاع الطيران، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران تساهم فى نمو حجم حركة السياحة بطريقة مباشرة من خلال التخفيضات التى تقدمها لمختلف شركات الطيران بمختلف المطارات السياحية بمصر منذ عام 2011، وحتى الآن، وهى التخفيضات التى ساعدت كثيرا فى استعادة الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عمليات التطوير المستمرة فى مختلف المطارات المصرية.

جدير بالذكر أن الوفد المصرى لوزاره الطيران المدنى ضم العميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وحسين الشريف رئيس شركة اير كايرو، وعدد من ممثلى القطاع التجارى بمصر للطيران وشركه اير كايرو.