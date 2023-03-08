التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوقع بروتوكول مع مؤسسة أبو هشيمة (فيديو وصور)

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يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لتقديم الدعم اللازم للفئات الاولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.
ووقَّع البروتوكول ممثلًا عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف والنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسسة "أبو هشيمة الخير"، بحضور عدد من ممثلى كيانات التحالف وأبوهشيمة الخير.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف، أنَّ هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بضرورة بذل قصارى الجهود لتقديم مزيدًا من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشادت عبد القوى بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، مؤكدة على أن هذا التعاون يستهدف تنسيق كل الجهود فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة ويُعزز دور الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين.
ومن جانبه، أعرب النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أبو هشيمة الخير" عن سعادته بانضمام مؤسسته للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، متمنيًا أن تمثل إضافة قوية للتحالف خلال الفترة المقبلة، وأضاف أبو هشيمة مشيداً بجهود التحالف منذ إنطلاقه لخدمة المواطنين بجميع المحافظات من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات على رأسها مبادرة كتف فى كتف والتى تحظى بإهتمام جميع المصريين.
يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.
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