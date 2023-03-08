الرعاية الصحية: 2 مليون مستفيدة بخدمات التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الرعاية الصحية فى بيانها اليوم: "إيمانا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بدور المرأة المصرية، وتقديرا لجهودها العظيمة ومساهماتها الفاعلة فى بناء المجتمع وتنميته، وبالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة والذى يحتفل به العالم فى 8 من مارس من كل عام، وجهت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل مساهمات سيدات الهيئة كل فى مجاله، وذلك تقديرا لدورهن العظيم فى تحقيق مستهدفات الهيئة".

وأعلنت الهيئة فى بيانها، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمى، أن نسبة السيدات المسجلات بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى الست من السيدات تخطت الـ 49%، بواقع ما يقارب 2 مليون مستفيدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل من السيدات محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس».

ولفت البيان إلى تخطى نسبة الكوادر النسائية من القوى البشرية سواء بالمقرات الرئيسية للهيئة فى القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى منشآتها الصحية التابعة لفروعها بالمحافظات الأربع "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، نسبة 56%، وذلك للسيدات سواء من الطواقم الطبية أو الإدارية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

فيما تنشر الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، احتفالا بيوم المرأة العالمى، والذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز للمرأة وحقوقها، والذى يتم الاحتفال به لعام 2023 تحت شعار «الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين»، عددا من المنشورات التوعوية التى تهم كل سيدة تحت شعار ««كونى بخير أنت الحياة»» والخاصة بتغذيتها ونمط الحياة الصحى السليم الواجب عليهن اتباعه، وذلك لكافة الفئات العمرية من السيدات.

وثمن بيان الهيئة، دور المرأة المصرية وما حققته من إنجازات على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية، لافتا أن كافة الشواهد تؤكد على أن مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجعل عصره عصرا ذهبيا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات فى مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية والفاعلة فى مصر.