محمد يحيى يوسف يستعرض برنامجه الانتخابى خلال زيارته «دوت الخليج» (صور)

جدة - نرمين السيد - زار محمد يحيى يوسف، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، موقع "دوت الخليج"، والتقى أسرة التحرير، وذلك ضمن سلسلة جولاته على الصحف والمواقع الإخبارية لعرض برنامجه الانتخابى، واستعراض رؤيته الطموحة للعمل النقابى، والرد على تساؤلات واستفسارات الزملاء، استعدادا لانتخابات نقابة الصحفيين، المقرر لها يوم الجمعة 17 مارس.





وأجاب يوسف، على استفسارات الزملاء بشأن أزمة التأمينات الخاصة بالزملاء فى الصحف المغلقة والمتوقفة، كما تحدث عن برنامجه الانتخابى، وعن السنوات السابقة التى قضاها بين جنبات النقابة، حيث قدم كشف حساب عن النجاحات التى حققها خلال الدورة الماضية. محمد يحيى يوسف يتحدث إلى الزملاء بمبتدا محمد يحيى يوسف مع شحاتة سلامة مدير تحرير دوت الخليج كما استعرض يوسف، بعض المجهودات التى اضطلع بها لتقديم الخدمات للجماعة الصحفية.

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