كواليس مؤتمر دستور الأدوية الأمريكى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، فى افتتاح مؤتمر دستور الأدوية الأمريكى (USP)، والذى عقد برعاية ومشاركة هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية للتطوير الفنى وتنمية القدرات، والدكتور مدحت الغباشى، مستشار رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون المعامل المرجعية والرقابية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانونى للهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية، وممثلى شركات الأدوية العالمية والمحلية.





وخلال كلمته، أكد الدكتور تامر عصام عمق الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الدواء المصرية ودستور الأدوية الأمريكى، الذى يعد واحدا من أهم الدساتير الدولية التى تشكل خارطة طريق لجميع دول العالم، فيما يخص المعايير والمقاييس المثلى للرقابة على الأدوية؛ لضمان حصول المريض على دواء آمن وفعال.

وتضمن المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية، وجلسات مناقشة حول أهم الموضوعات المتعلقة بالرقابة على الأدوية والمواد الخام.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية استقبلت المدير التنفيذى لدستور الأدوية الأمريكى فى نوفمبر الماضى، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة ودستور الأدوية الأمريكى، والاستفادة من الخبرات الأمريكية فى تعزيز دستور الأدوية المصرى.

تأتى مشاركة هيئة الدواء المصرية بهذا الحدث ورعايته؛ تأكيدا على حرص الهيئة الدائم على التنسيق والتشاور المستمر مع مختلف الجهات الدولية؛ لمواكبة وتطبيق المعايير العالمية فى الرقابة على الدواء، وتطوير خطط إستراتيجية طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية؛ بما ينعكس إيجابا على أداء المنظومة الرقابية والصناعية بجمهورية مصر العربية.