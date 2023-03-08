شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية أول من يُنسب لها فضل تحرير المرأة

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر - عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تزامنا مع اليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام - إن القرآن الكريم رد إلى المرأة كرامتها، ولفت أنظار البشرية إلى دورها المحورى فى صناعة المجتمعات، وبيَّن للمرأة حقوقها، وصان كرامتها، وحرم الاعتداء عليها أو الانتقاص من مكانتها بأى حال من الأحوال.

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