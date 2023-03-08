مدبولى فى رسالة للمواطنين: لا تستجيبوا للشائعات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إنَّ الدولة المصرية مثل العديد من الدول تتعرض لما يطلق عليه حروب الجيل الرابع والخامس، مستشهدًا بحديث الرئيس السيسى إلى المصريين دائما بأن يتحققوا من أى خبر أو شائعة، والتأكد من مدى معقولية الكلام من عدمه، لافتًا إلى أنه جزء من الحروب الحديثة وحروب الجيل الرابع أن يكون هناك دائما إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية داخل الشعوب.





وأضاف "مدبولى"، بأن الدولة المصرية تتحرك فى هذا الاتجاه وتواجه الشائعات دائما من خلال نفيها عبر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء باستخدام كل الآليات الممكنة لنفى الشائعات، وأنَّ دور الحكومة هو الرد على تلك الشائعات وتوضيحها بصورة كبيرة لطمأنة المواطنين. وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على الاستقرار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، والتخفيف بأقصى قدرة ممكنة للدولة، عن الأعباء المالية الكبيرة التى يتحملها المواطن، مؤكدا حرص الدولة فى حالة نقص بعض السلع أن تضع حلول عاجلة سواء بالاستيراد بصورة مؤقتة لبعض الكميات لإحداث توازن أو حل بعض المشكلات الموجودة على أرض الواقع بصورة عاجلة.

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