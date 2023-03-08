جدة - نرمين السيد - أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حزمة حماية اجتماعية، لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات تتضمن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.