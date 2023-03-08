إطلاق اسم اللواء سمير فرج على محور جار تنفيذه شمال مطار الأقصر

جدة - نرمين السيد - كلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لإطلاق اسم اللواء سمير فرج على محور جارٍ تنفيذه شمال مطار الأقصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





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