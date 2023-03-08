التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يوقع بروتكول مع مؤسسة "أبو هشيمة الخير"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 06:30 مساءً -

وقع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ إستراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تنفيذ المبادرات والفاعليات التنموية المختلفة التي تقوم بها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المواطنين في كافة المجالات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللآزم للفئات الاولي بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.

وقع البروتوكول ممثلاً عن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف و النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسسة "أبو هشيمة الخير"، بحضور عدد من ممثلي كيانات التحالف و أبوهشيمة الخير.

أكدت الدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بضرورة بذل قصاري الجهود لتقديم مزيداً من الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم للمواطنين لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم

وأشادت عبد القوي بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير مؤكدة علي أن هذا التعاون يستهدف تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين

ومن جانبه أعرب النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ابو هشيمة الخير" عن سعادته بإنضمام مؤسسته للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، متمنيا أن تمثل إضافة قوية للتحالف خلال الفترة المقبلة.

واضاف أبو هشيمة مشيداً بجهود التحالف منذ إنطلاقه لخدمة المواطنين بجميع المحافظات من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات علي رأسها مبادرة كتف في كتف والتي تحظى بإهتمام جميع المصريين.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات ، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية ، وعمرانية ، وغيرها.