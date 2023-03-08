محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك مع أعضاء البرلمان

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .





جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها . وأشار محافظ القاهرة لأهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين مؤكدًا ضرورة مشاركة النواب فى وضع مشروعات الخطة الإستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين ، شهد الاجتماع مهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الاحياء .

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