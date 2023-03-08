«القابضة للمطارات» تنظم ندوة تحت شعار التعامل الأمثل مع الزلازل

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "التعامل الأمثل مع كوارث الزلازل"، والتى تناولت عرض الجوانب المختلفة لظاهرة الزلازل.





وتناولت عددا من الجوانب المختلفة من الزلازال مثل مفهومها وكيفية حدوثها وأبرز وأخطر الزلازل تاريخيا، وشرح لأبعاد الزلازل التى وقعت فى الفترة الأخيرة، وموقع مصر من حزام الزلازل واستعدادات المطارات المصرية للتعامل مع خطر الزلازل والتصرف السليم حالة وقوع الزلزال.

يأتى هذا فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى، وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالعمل على رفع مستوى الوعى لدى العاملين بقطاع الطيران، بمفاهيم الأمن والسلامة داخل وخارج بيئة العمل والتعامل مع الكوارث الطبيعية، وتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ضمت قائمة المحاضرين بالندوة، كل من الدكتور طلعت بهلول استشارى السلامة والصحة المهنية والدكتور عماد كمال مساعد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، واللواء أحمد زقزوق مدير عام امن الطيران المدنى بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوى.

وعقدت الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات بحضور اللواء خالد عبد السلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة والصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات والمختصين والعاملين بقطاع الطيران المدنى، وقام بإدارة المحاضرات الدكتورة رهام الشبراوى مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات، وشارك فى التنظيم فريق العلاقات العامة بالشركة القابضة للمطارات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات.