سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد أهمية إسهامات المرأة فى المجتمع بمصر ودوليا

جدة - نرمين السيد - أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، أهمية المرأة وإسهاماتها فى المجتمع سواء فى مصر أو على الصعيد الدولى، مضيفا أنه يجرى التركيز اليوم على نطاق واسع على قضية دمج المرأة اقتصاديا.





وأوضح "هارتمان"، أن اليوم الأربعاء، تختتم فعاليات امتدت لعدة أيام شهدت انعقاد ورش عمل وأنشطة من جانب أطراف ألمانية مختلفة تمحورت حول موضوع المساواة بين الجنسين وجرى تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

وأضاف أنه تم بحث ما يعنيه مفهوم الذكورة فى عالم اليوم، وتعلمنا مفهوم women do it للدفاع عن النفس وتمت مناقشة إتاحة الوسائل الرقمية وكيف يتسنى حفزها وتحسينها كى تتمكن المرأة من الوصول إليها، واليوم نحن نحتفل بنجاح مشاريع أعمال رائدة مزدهرة تديرها سيدات مصريات، مضيفا أن كافة هذه الأنشطة تؤكد شيئًا واحدًا وهو كلما ازددنا تنوعا وشمولا كلما ازدادت قدرتنا على الإنجاز المشترك كمجتمع أو مؤسسة أو سفارة.

ولفت إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زارت مصر العام الماضى وكان لديها رسالة واحدة لنا مؤداها أن حقوق المرأة هى جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وإنها فى القلب من مجتمعاتنا، وأن حقوق المرأة هى المقياس الذى يتعين علينا أن نقيس عليه جميع حرياتنا وكافة وسائل الحماية المجتمعية،متابعًا : "نحن نرى أن صوت المرأة وأفكارها ومواردها تكتسى أهمية محورية بالنسبة للتقدم والاستقرار الاجتماعى".