متحدث «الزراعة»: الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتوفير الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تشهد فى الفترة الأخيرة طفرة كبيرة فى مجال الأمن الغذائى، لافتًا إلى أنه منذ 2014 وتتخذ الدولة خطوات جادة فى تحقيق الأمن الغذائى وتضعه على أولوياتها، لاسيما أنه جزءً من الأمن القومى المصرى.





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة dmc: "هناك أكثر من 3 ملايين فدان يتم العمل على زراعتها لإحداث نقلة فى قطاع الزراعة، من بنية تحتية وتجهيز الأرض 2.2 مليون فدان فى الدلتا الجديدة، ومشروع مستقبل مصر بحوالى مليون فدان، ومشروع توشكى 1.1 مليون فدان. وتابع: "مشروع الريف المصرى 1.5 مليون فدان كلها أراضى تدخل فى الكتلة الزراعية المصرية للخروج من كتلة الوادى الضيق، والخروج إلى مناطق جديدة وكلها أضيفت للكتلة المنتجة، متابعًا : "مرت علينا أزمات وجائحات دولية استطعنا بحمد الله تجاوزها وشهدنا توفير كافة الأصناف وبعض الأصناف التى كنا نستوردها استطعنا إنتاجها وتوفيرها فى السوق المصرية".

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