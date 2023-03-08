البنك المركزي ينفي فرض رسوم على عمليات السحب بالبطاقات البنكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 05:28 مساءً - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار البنك المركزى قرارًا بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلى "ATM" تتراوح من 20 إلى 50 جنيها.

وأكد أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجانًا (بدون أى رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أى ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية فى السوق المصرى، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات فى الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها فى عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي، مُناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.