الرئيس السيسى يتابع تطوير الموانئ البحرية ويوجه بتعظيم الاستفادة من موقع مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 05:27 مساءً - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحري عادل بحيري رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلي رئيس مجموعة شركات الغرابلي، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، والمهندس حسام القاضي رئيس قسم تخطيط مكتب دار الهندسة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية، خاصةً موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب، وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية، بما يشمل حواجز الأمواج، ومحطات تداول الحاويات، والأرصفة، والمحطات متعددة الأغراض، والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة، في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في جميع المجالات.