عاجل- السيسى يتابع موقف الأعمال الجارية فى عدد من الموانئ البحرية

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أركان حرب محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحرى عادل بحيرى رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة استشارى الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلى رئيس مجموعة شركات الغرابلى، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، والمهندس حسام القاضى رئيس قسم تخطيط مكتب دار الهندسة.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية، خاصةً موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب، وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية، بما يشمل حواجز الأمواج، ومحطات تداول الحاويات، والأرصفة، والمحطات متعددة الأغراض، والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة، فى إطار عملية بناء القدرة الوطنية فى جميع المجالات.

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