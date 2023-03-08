جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التضامن الاجتماعى، مجموعة من الشروط لحج الجمعيات الأهلية للعام 2023، أهمها أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023، ولم يوقع عليها أية جزاءات لمخالفات قانونية أو مالية بحكم نهائى.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، شروط حج الجمعيات الأهلية، ومنها، أن يكون المتقدم عضوا بالجمعية مسددا للاشتراك السنوى، ولم يسبق له الحج وكامل الأهلية ومصرى وأكبر من 25 عاما، وغير مسجل فى أكثر من جمعية وبطاقته سارية، ووجود محرم شرعى أكبر من 18 عاما مع المرأة، ووجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة. واستبعدت الوزارة مرضى الفشل الكلوى وتليف الرئة والكبد وألزهايمر، وحالات السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية والأورام، والسيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حج الجمعيات الأهلية 2023.. الشروط والمواعيد (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.