مدبولى: الاستعانة بمكاتب عالمية فى طرح الكيانات الكبرى كالبنوك والشركات

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى فى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنَّ هناك استعانة بمكاتب استشارية عالمية فى طرح الكيانات الكبرى كالبنوك وشركات التأمين.

وأوضح أنَّ جزء من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبى، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تُطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى، وأنَّ الدولة حريصة على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.

