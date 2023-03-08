«كتف فى كتف».. أكبر مبادرة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمصريين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعد مبادرة "كتف فى كتف" من أبرز المبادرات الخيرية، التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى تشمل عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل المحافظات. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن مبادرة "كتف فى كتف". وتعد مبادرة "كتف فى كتف" الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع.

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