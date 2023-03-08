غدًا.. التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع اليوم الأربعاء، للوقوف على التجهيزات النهائية للمحور لبدء تشغيله تجريبيًا بدءً من غد الخميس فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.

وأضاف المحافظ أن المحور يربط القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالمنيب جنوبًا بالقوس الشمالى بطول 12 كم وعرض "33 - 65.5" م، كما يربط المحاور العرضية الرئيسية "26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم"، بالإضافة إلى شوارع "مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة"، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، وجارٍ تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض "3 - 4" حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض "2 - 3" حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى.

وتابع إن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

ووجه الشكر لجهاز تعمير القاهرة الكبرى للتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة وإنجاز ذلك المشروع الخدمى الهام، والذى سيضاف لشبكة الطرق الجديدة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أطلع المحافظ على تجهيزات الإدارة العامة لمرور الجيزة لتشغيل المحور من توفير الخدمات المرورية بطول المحور والأوناش والسرعات المقررة وغيرها من العوامل اللازمة لحفظ أمن وسلامة المواطنين مستخدمى المحور، مثمنًا الدور الذى قامت به مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور خلال مراحل تنفيذ المحور المختلفة وتقديم العون اللازم لأجهزة المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المحاور المرورية الأخرى التى ستساهم فى تفتيت الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة.

من جانبه، قال رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى محمد الكيلانى إن المحور سيحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة ويُعيد توزيع الحركة المرورية؛ بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن.

وأضاف أن المحور الجديد يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

وقدم الشكر لأجهزة محافظة الجيزة والشركات العاملة والإدارة العامة لمرور الجيزة للمساهمة الفاعلة فى خروج المشروع الى النور وتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.