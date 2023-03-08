مدبولى: الدولة ملتزمة بالمرونة فى تحديد سعر الصرف

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده بـ العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنَّ اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتبارًا من أبريل المقبل، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".

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