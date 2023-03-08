مدبولى: إضافة نحو مليون أسرة خلال العام الحالى ضمن برامج الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنَّ هناك فى الموازنة أرقام محددة لدعم السلع التموينية والخبز وأيضا للمواد البترولية، مضيفًا أنه خلال هذا العام ونتيجة للارتفاعات الكبيرة سيكون هناك عبء إضافى للسلع التموينية والخبز 54 مليار جنيه ستتحملهم الدولة المصرية، وسيكون هناك عبء إضافى للمواد البترولية وتحديدا السولار وأسطوانة البوتاجاز بما يقرب من 45 مليار جنيه .

وأضاف أن الدولة ستتحمل بالتالى نحو 100 مليار جنيه عن المواطن وهى إجراءات كلها فى إطار الحرص الشديد على موضوع الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن المصرى فى هذه الظروف الصعبة.

وأوضح أن الدولة المصرية بقدر امكانياتها وبقدر استطاعتها تحاول أن تساعد فى هذه المرحلة الدقيقة التى نأمل أن تنتهى فى أسرع وقت ممكن .

وأشار الى أنه كان قد تم اطلاق مبادرة ليكون سعر الفائدة 11 % فقط للقطاع الصناعى والزراعى وتم الانتهاء من كل الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، وأعلن البنك المركزى منذ أمس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا لقطاعى الزراعة والصناعة .

ونوه رئيس مجلس الوزراء الى حرص الدولة واستمرارها فى دعم القطاعات الانتاجية وتفعيل وتعظيم موضوع الحماية الاجتماعية.

وقال إن الموازنة الجديدة 2023 / 2024 ستنحاز فى الاساس لموضوع الحماية الاجتماعية وسيكون اغلب مخصصاتها لبند الحماية الاجتماعية فى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهة أخرى، أكد مدبولى حرص الدولة على حل مشاكل المستثمرين التى كانت موجودة والتى ما زالت موجودة على الارض.