مدبولى: أغلب مخصصات الموازنة الجديدة ستوجه للحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أنَّ رفع حد الإعفاء الضريبى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية موجه بالأساس لدعم القطاع الخاص، كما أننا حريصون على أن يستمر القطاع الخاص فى العمل بأقصى قوة ممكنة.

وأشار إلى أنَّ اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتبارًا من أبريل المقبل، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".