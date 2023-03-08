مدبولى: أطلقنا بوابة إلكترونية لحل مشكلات المستثمرين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أطلقنا بوابة إلكترونية يتم المستثمر بتقديم شكواه من خلالها، ومنذ بداية تفعيل البوابة تلقينا 1615 شكوى وتم البت فى 1260 شكوى منهم أى 80% وتم اتخاذ قرارات نهائية بها منهم ألف قرار جاء لصالح المستثمر".





وأضاف "مدبولى" خلال مؤتمر صحفى أنَّ الوحدة المختصة بحل مشاكل المستثمرين تجتمع بحد اقصى كل أسبوعين، وأعرب عن شكره لكل أعضاء الوحدة على استجابتهم وسرعة اتخاذ القرار حتى يتم حل مشاكل الاستثمار واعطاء نتائج ايجابية تثبت ان الدولة المصرية منفتحة على تشجيع الاستثمار.

من جانبهم، تحدث عدد من روؤساء الشركات، حيث قال أحمد مجدى رئيس شركة سوميتومو إيجيبت الكتريك ايجبت "إنَّ الشركة كانت تواجه العديد من المشاكل منذ عام 2017" لافتا إلى أنه ومن عام 2018 تم اجراء بروتوكول للتوسع داخل مصر وكان لدينا مصنع واحد فى بورسعيد قوامه تقريبا 3000 عامل ومنذ عام 2018 وحتى اليوم استطعنا زيادة العمالة الى 12 ألف عامل وانشاء 7 مصانع اخرى منهم 5 مصانع فى بورسعيد و2 فى مدينة 6 أكتوبر ومصنع فى العاشر من رمضان وتم زيادة الصادرات من 75 مليون فى نهاية عام 2018 حتى 250 مليون دولار سنويا فى 2022 ، وتم تكريم الشركة كثانى أكبر شركة مصدرة فى مصر وأكبر شركة مصدرة للماركات العالمية.

وأضاف أننا نأمل وبدعم من سيادتكم أنه بنهاية الربع الأول من 2024 سنحتفل بافتتاح أكبر مصنع لسوميتومو إيجيبت فى العالم فى العاشر من رمضان على مساحة 150 ألف متر وهو ما سيعمل على توفير 10 آلاف فرصة عمل وستصل حجم صادراته السنوية 500 مليون دولار سنويا.