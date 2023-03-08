برعاية التحالف الوطنى.. محافظ قنا يسلم 20 أمًا مثالية أجهزة كهربائية (صور)

جدة - نرمين السيد - سلَّم أشرف الداودى، محافظ قنا، عدد من الأجهزة المنزلية لـ 20 من الأمهات المثاليات بالمحافظة مقدمة من مؤسسة العربى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، على هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، واليوم العالمى للمرأة.





حضر صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية. وأشاد محافظ قنا بدور مؤسسة العربى فى المشاركة المجتمعية والأعمال الخيرية بمختلف المحافظات بصفة عامة وقنا بصفة خاصة، داعيًا مؤسسات المجتمع المدنى، أن تحذو حذوها فى المشاركات المجتمعية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين. كما قدمت صباح العربى التهنئة إلى أشرف الداودى، وشعب قنا الكريم بمناسبة العيد القومى، معربة عن سعادتها بتكريم الأمهات المثاليات، فى ظل الجهود الكبيرة التى يبذلها محافظ قنا فى المجالات كافة، مؤكدة أن مؤسسة العربى لن تدخر جهدًا فى المشاركة مع أبناء مصر فى جميع ربوعها، انطلاقًا من أنَّ مجموعة العربى لها دور بارز فى المشاركة الفعالة مع الدولة فى المبادرات المجتمعية المختلفة فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطنى للتنمية الأهلية وضمن مبادرة حياة كريمة.

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