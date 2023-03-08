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رئيس الوزراء: 150 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 04:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة  القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة"

 

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تكلفة وإجمالي هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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