مدبولى: حزمة الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 150 مليار جنيه سنويا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن، أن الدولة المصرية تتحمل جزءا كبيرا من العبء منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن حزمة الحماية الاجتماعية تكلف الدولة نحو 150 مليار جنيه سنويا.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".