مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".

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